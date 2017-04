​CE Haltere: Romania a incheiat competitia cu 17 medalii

La feminin, in limitele cat. 48 kg, Monica Csengeri a obtinut o medalie de aur (smuls) si doua de argint (aruncat, total), iar Elena Andries, doua de bronz (smuls, total). Madalina Molie a luat bronzul la cat. 58 kg (total), iar Loredana Toma a luat trei medalii de aur la cat. 63 kg (smuls, aruncat, total).In concursul masculin, Ilie Constantin Ciotoiu a cucerit doua medalii de bronz, la aruncat si total, in limitele categoriei 56 kg. La cat. 77 kg, Dumitru Captari a obtinut doua medalii de aur (aruncat, total) si una de argint (smuls), iar Razvan Martin una de argint (total) si doua de bronz (smuls, aruncat).Obiectivul delegatiei noastre a fost castigarea a sase medalii.Vineri, ultimul reprezentat al Romaniei, Nicolae Onica, a ocupat locul 12 la smuls in limitele categoriei 94 kg, cu 160 kg (a ratat de doua ori la 166 kg), s-a clasat pe locul 10 la aruncat, cu 200 kg (ratari la 200 si 206 kg), si pe 130 la total (ultimul), cu 360 kg.Delegatia Romaniei la Campionatele Europene din Croatia a fost formata din 12 sportivi: feminin ¬ Monica Csengeri (cat. 48 kg), Elena Ramona Andries (48 kg), Madalina Bianca Molie (58 kg), Irina Lacramioara Lepsa (58 kg), Florina Hulpan (63 kg), Loredana Toma (63 kg); masculin ¬ Ilie Ciotoiu (56 kg), Ionut Ilie (62 kg), Florin Croitoru (62 kg), Razvan Martin (77 kg), Dumitru Captari (77 kg), Nicolae Onica (94 kg). Andreea Aanei s-a retras din concurs (+90 kg).