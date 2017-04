Handbal feminin: CSM Bucuresti - Ferencvaros Budapesta 30-25, in sferturile Ligii Campionilor

Campioana Europei a obtinut o victorie datatoare de sperante in calificarea la turneul Final4 al competitiei, dupa un final de exceptie.

CSMB a marcat primul gol al meciului, dar apoi a fost echipa care a fost in urmarirea formatiei maghiare, pana in minutul 12, cand campioana Romaniei a trecut din nou in avantaj, 8-7. CSM a avut in premiera avantaj de doua goluri in minutul 16, 10-8, pentru ca in minutul 21 gazdele sa se desprinda la 14-10. Diferenta maxima de pe tabela s-a inregistrat in minutul 24, 16-11.

Echipa antrenata de suedezul Per Andre Johansson, la primul sau meci pe banca ''tigoricelor'', a avut un final de repriza mai slab si oaspetele s-au apropiat la doua goluri, 17-15.

In min. 33, Ferencvaros a venit la un singur gol, 17-16. CSMB a mai condus la trei goluri, 20-17 (35), 21-18 (37), 22-19 (38). Ferencvaros s-a apropiat la un singur gol, 24-23 (52). Detinatoarea trofeului a marit din nou diferenta la trei goluri, 26-23 (55), iar finalul a fost incandescent.

Cei peste 4.000 de spectatori din Sala Polivalenta au urmarit in picioare ultimele minute, in care Ferencvaros a avut atacul la 27-25 pentru CSM, insa Mehmedovic a interceptat si a marcat pe contraatac. CSMB s-a aparat excelent si a blocat un nou atac, iar Bazaliu a marit scorul la 29-25, pentru Bradeanu sa marcheze ultimul gol al meciului, 30-25.

La meci a asistat si danezul Kim Rasmussen, actualul antrenor al Ungariei, cel care a condus-o pe CSMB la castigarea trofeului, anul trecut, in finala de la Budapesta.