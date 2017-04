"Prioritatea noastra sunt atletii care au oferit informatii crezand ca vor fi confidentiale si in siguranta. Le transmitem scuzele noastre sincere si angajamentul ca facem tot ce ne sta in putere pentru a remedia situatia si lucra cu cele mai bune organizatii din lume pentru a crea un mediu cat de sigur posibil", a declarat preesdintele IAAF, Sebastian Coe, potrivit BBC, citat de News.ro.Atletii care au primit exceptii de uz terapeutic incepand din 2012 au fot anuntati de IAAF de posibilitatea ca informatiile confidentiale din dosarul lor sa fi fost compromise.Anul trecut, Fancy Bears a spart serverele Agentiei Mondiale Antidoping (WADA) si a postat, la 13 septembrie 2016, primele date medicale prin care se arata ca nume mari ale sportului american, ca jucatoarele de tenis Serena si Venus Williams, gimnasta Simone Biles si baschetbalista Elena Delle Donne, participante la JO, au primit acceptul de a folosi substante interzise pe baza unor certificate medicale.Ulterior, pe listele dezvaluite de Fancy Bears au aparut, printre altii, Rafael Nadal, Mo Farah si canotoarea Roxana Cogianu , medaliata cu bronz in proba de 8+1 de la Jocurile Olimpice de la Rio, care a primit, in ianuarie 2011, exceptie de uz terapeutic pentru folosirea unei substante interzise, informeaza News.ro.