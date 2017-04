​Atletism: Joyciline Jepkosgei (Kenya) a stabilit un nou record mondial la semimaraton

Atleta, in varsta de 23 de ani, a doborat cu 14 secunde precedentul record, stabilit de compatrioata sa Peres Jepchirchir, campioana mondiala en titre in aceasta proba, la Dubai pe 10 februarie.La Praga, Jepkosgei a trecut linia de sosire in fata compatrioatelor sale Violah Jepchumba, la 30 sec., si Fancy Chemutai, la peste 2 min.Joyciline Jepkosgei a doborat alte trei recorduri mondiale, pe distanta de 10, 15 si 20 km.La masculin, victoria a revenit etiopianului Tamirat Tola, cu timpul de 59 min. 37 sec., urmat de kenyenii Josphat Kimutai Tanui si Geoffrey Yegon la peste 1 min.