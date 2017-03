Box: Jo Jo Dan l-a invins prin KO tehnic pe mexicanul Jesus Gurrola

Gurrola a fost trimis la podea inca din prima repriza a meciului, cu o puternica lovitura de stanga la corp. In runda a cincea, dupa ce romanul a avut ceva probleme la inceput, l-a trimis din nou la podea pe mexican in urma unei combinatii, dupa care meciul a fost oprit de arbitru cand Gurrola a fost facut knock-down pentru a treia oara, potrivit presei canadiene.Jo Jo Dan (35 ani), pe numele sau real Ionut Dan Ion, a disputat al 40-lea sau meci la profesionisti, obtinand a 36-a victorie (19 KO), pe langa cele patru infrangeri (2 KO).Gurrola (29 ani) are in palmares 23 de victorii (11 KO), 11 infrangeri (4 KO) si 3 egaluri.Initial, Jo Jo Dan trebuia sa boxeze cu alt mexican, Aaron Herrera, in varsta de 28 de ani, care are 31 de victorii (20 KO), 6 infrangeri (3 KO) si un meci egal la profesionisti.In gala de la Montreal a luptat si americanul de origine romana Bruno Bredicean, care a bifat a opta sa victorie la profesionisti in tot atatea meciuri, dupa ce a castigat la puncte in fata mexicanului Jose Manuel Mares.Bredicean, originar din Cape Coral (Florida), locuieste acum si se antreneaza la Montreal.