Bugatti a lansat bicicleta de lux de 36.000 de euro

Bicicleta este una eleganta, cu un design special, insa si cu un pret care te face sa te bucuri ca macar privitul nu este pe bani...Realizata in proportie de 95% din piese de fibra de carbon, bicicleta are o greutate de doar 5 kilograme. Cadrul aerodinamic contine, conform producatorilor, tehnologii de absorbtie a socurilor, pentru a veni in ajutorul celor interesati sa o cumpere.Modelul va fi unul exclusivist si va fi produs in doar 667 de exemplare.