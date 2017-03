După un an complicat, gimnastica românească revine în prim-plan. Cum stăm înaintea Campionatelor Europene de la Cluj

Fosta mare campioană este acum ambasadoarea Campionatului European de la Cluj, prima competiție importantă de după Olimpiadă. Concursul are loc între 19 și 23 aprilie și marchează începutul unui nou ciclu olimpic: un nou cod de punctaj, gimnaste și gimnaști din noua generație, unii chiar în primul an de seniorat, dar și cu nume consacrate care caută să-și conserve supremația.Sărbătoarea internațională nu vine însă într-un moment în care România să fie sigură de prezența pe podium, cum se întâmpla în trecut. Aprilie marchează un an de când România a ratat calificarea la Jocurile Olimpice, unde a lipsit în competiția pe echipe pentru prima oară în ultimii 48 de ani. Iar acum, după Rio, gimnastica românească încearcă să se ridice.Federația de Gimnastică a mutat activitatea lotului olimpic feminin de senioare înapoi la Deva, casa gimnasticii românești, care găzduiește și Centrul Olimpic de Pregătire a Junioarelor. Cu trei excepții: Cătălina Ponor, Larisa Iordache și Anamaria Ocolișan au rămas să se pregătească individual în București și se duc periodic la verificare la Deva, poate un prim pas spre un alt sistem.A doua schimbare a fost a echipei tehnice. După o perioadă lipsită de stabilitate, în care la conducerea lotului feminin au alternat mai mulți antrenori – soții Lăcrămioara și Cristi Moldovan, Bellu și Bitang, Lucian Sandu -, la cârma gimnasticii feminine a revenit Nicolae Forminte, care din 2015 se ocupă și de lotul de junioare. E a doua oară când Forminte coordonează lotul olimpic, după perioada 2005-2010.La o primă vedere, nu pare însă un pas înainte. Într-un moment în care se vorbea de nevoia unui nou început, a unei schimbări și reconstrucții din temelii, gimnastele se întorc în același sistem centralizat controversat, sub coordonarea unei echipe tehnice care le numește pe sportive „elemente”.