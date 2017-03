Un jurnalist mexican a furat tricoul purtat de Tom Brady la Super Bowl

Conducatorii ligii profesioniste de fotbal american au anuntat ca tricoul a fost recuperat din Mexic cu ajutorul politiei locale, a celei din Houston si a FBI.Jurnalistul mexican Mauricio Ortega, care lucreaza pentru tabloidul La Prensa, a profitat de acreditarea de la Super Bowl pentru a intra in vestiarul echipei New England Patriots si a fura tricoul lui Brady. Ortega nu a fost acuzat pentru furt.Dupa Super Bowl, meci castigat la 5 februarie de echipa lui Brady, New England Patriots, in fata formatiei Atlanta Falcons, scor 34-28, Tom Brady a fost filmat in vestiar spunandu-i patronului gruparii sale ca nu isi gaseste tricoul si crede ca i-a fost furat. Tricoul a fost evaluat la 500.000 de dolari.