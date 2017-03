Rugby Europe Championship: Romania - Georgia 8-7/ Victorie dramatica pentru tricolori

In urma acestui succes, Romania a castigat cupa "Antim Ivireanu", care se acorda echipei invingatoare in partidele directe, in timp ce Georgia a castigat competitia (REC). De mentionat faptul ca este prima victorie a echipei noastre impotriva Georgiei dupa o pauza de sapte ani.Tot duminica, Rusia a trecut de Germania cu scorul de 52-25.