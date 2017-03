​Cupa Mondiala, gimnastica: Catalina Ponor, aur la barna si sol

La sol, Catalina Ponor a fost notata cu 13,433 (13,233 in calificari), iar la barna a primit nota 13,833 (14,233 in calificari), cucerind medaliile de aur la ambele aparate.Anamaria Ocolisan a ratat finalele, la fel si cei cinci gimnasti tricolori prezenţi la Baku - Cristian Bataga, Vlad Cotuna, Adelin Kotrong, Laurentiu Nistor si Andrei Ursache.La Cupa Mondiala de la Baku se afla in competitie 120 de gimnasti (85 de baieti si 35 de fete) din 21 de tari.Etapa de Cupa Mondiala de la Baku reprezinta un test important inaintea Campionatelor Europene de la Cluj-Napoca (din "Sala Polivalenta"), programate in perioada 19-23 aprilie.