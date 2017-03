Storhamar si Sparta Warriors, doua echipe din Norvegia, au stabilit un nou record pentru cel mai lung meci de hochei pe gheata din istorie. Dupa 217 minute si 14 secunde de joc, Storhamar a reusit sa se impuna cu 2-1, gratie golului marcat de Joakim Jensen, in a opta repriza de prelungiri."Acum, imi doresc sa merg acasa si sa ma odihnesc. Am primit o lovitura in a cincea repriza de prelungiri si am crampe de atunci", a declarat eroul meciului, pentru televiziunea locala.Meciul a început la ora locală 18:00 şi s-a încheiat la 02:30 noaptea, potrivit potrivit digisport.ro.