​VIDEO Nike vine in ajutorul sportivelor musulmane - Producatorul american va lansa "Pro Hijab"

Cu un design futurist, "Pro Hijab" este realizat pentru a veni in ajutorul sportivelor musulmane - respecta regulile impuse de religie si ofera si confort sportivelor.Este realizat dintr-un singur strat de poliester, de preferat culori inchise, si are mici gauri in tesatura pentru a ajuta la nivel de "respiratie". "Pro Hijab" a aparut ca raspuns la plangerile repetate ale sportivelor musulmane, care erau nevoite sa poarte esarfele traditionale in timpul competitiilor.Procesul de proiectare a durat 13 luni, iar produsul va fi disponibil in sezonul campaniei de primavara din 2018."Am fost foarte incantata sa port asa ceva, ajuta foarte mult. A fost o emotie aparte. Am incercat tot felul de metode, insa dupa ce am purtat prima data, mi-am dat seama ca am gasit raspunsul" - Zahra Lari, patinatoare din Emiratele Arabe Unite.