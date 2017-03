​Ciclism, Paris-Nisa: Arnaud Demare, castigator in prima etapa a cursei

Demare s-a impus la sprint in fata compatriotului sau Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), inregistrat in acelasi timp cu invingatorul, pozitia a treia fiind ocupata de norvegianul Alexander Kristoff (Katiusa), la 9 secunde.Etapa inaugurala, desfasurata in conditii meteorologice dificile (ploaie si vant puternic), a fost marcata de excluderea francezului Romain Bardet, rutier clasat pe locul secund in editia trecuta a Turului Frantei, care s-a agatat de masina echipei sale, pentru a putea ajunge mai repede din urma plutonul, dupa o cazatura.Marti este programata etapa a doua, Rochefort-en-Yvelines - Amilly, in lungime de 195 km, cursa urmand sa se incheie pe 12 martie.