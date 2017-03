Schi alpin: Michael Matt, invingator in slalomul din Slovenia - Marcel Hirscher, castigator al micului glob de cristal

Matt, 23 ani, la primul sau succes in Cupa Mondiala, a castigat proba de slalom cu timpul de 1min48sec26/100, fiind urmat in clasament de italianul Stefano Gross la 30/100 si de germanul Felix Neureuther la 46/100. Hirscher a sosit al 4-lea la 80/100 de invingator, iar dupa o ratare a norvegianului Henrik Kristoffersen si-a asigurat globul mic de cristal la proba de slalom.Hirscher, invingator sambata in proba de slalom urias, a obținut deja a 6-a sa victorie consecutiva la general in Cupa Mondiala, precum si globul mic de cristal la slalom urias. Austriacul, care nu concureaza in probele de coborare si rareori in slalomul super-urias, si-a asigurat globul mare de cristal de la general si globurile mici de cristal de la slalom si slalom urias.In clasamentul probei de slalom, Hirscher ocupa primul loc cu 685 puncte, urmat de Kristoffersen 575, Manfred Moellg (Italia) 431, etc.La general, Hirscher conduce cu 1425 puncte, urmat de norvegianul Kjetil Jansrud 871, Henrik Kristoffersen 867, etc.