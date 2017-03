VIDEO David Haye, invins de Tony Bellew - Antrenorul lui Haye a "aruncat prosopul" in runda a 11-a

Tony Bellew are 34 de ani, 29 de victorii, o remiza si doua infrangeri, in timp ce Haye are 36 de ani, 28 de victorii si trei infrangeri.Meciul de la Londra a fost extrem de asteptat de iubitorii boxului, chiar daca nu era nicio centura in joc.Desi inceputul meciului a fost strans, in repriza a sasea fostul campion mondial a fost trimis de doua ori la podea si apoi a acuzat probleme la piciorul drept.Dupa ce a primit mai multe lovituri de la Bellew, antrenorul lui Haye, Shane McGuigan a decis sa "arunce prosopul", pentru incheierea meciului.