Pugilistul rus Alexander Povetkin a fost suspendat pe termen nelimitat pentru dopaj

Povetkin, in varsta de 37 de ani, a fost depistat pozitiv cu meldonium in mai 2016, inaintea meciului pentru titlul mondial la categoria grea in versiunea WBC cu americanul Deontay Wilder, iar apoi in decembrie 2016 a fost gasit dopat cu un steroid anabolizant inaintea luptei contra canadianului Bermane Stiverne.Pugilistul rus a fost amendat si cu 250.000 de dolari, dar suspendarea sa este valabila doar pentru versiunea WBC.Alexander Povetkin, in varsta de 37 de ani, a castigat 31 din cele 32 de meciuri sustinute la profesionisti, singura infrangere fiind in fata lui Vladimir Klitschko, in 2013.