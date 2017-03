Putin: In Rusia nu a existat vreodata un program de dopaj de stat

“In Rusia nu am avut niciodata, nu avem si sper ca nu vom avea un program de doping de stat. Dimpotriva, va fi doar lupta impotriva dopingului”, a spus Putin in cadrul unor declaratii televizate facute int impul vizitei in orasul siberian Krasnoyarsk.Putin a afirmat ca au exista cazuri individuale de dopaj in Rusia in trecut ceea ce, spune el, a aratat ca actualul sistem nu functioneaza.Un nou sistem de control al dopajului a fost realizat, a adaugat el.NADO a solicitat in ianuarie ca Rusia sa primeasca interdictie in toate competitiile sportive internationale pana cand poate demonstra ca a pus in practica si adoptat un sistem anti-doping credibil.