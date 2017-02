VIDEO Cum a ajuns celebra gimnasta Olga Korbut, marea rivala a Nadiei Comaneci, aproape falita

"Vrabia din Minsk", acum cetatean american, care a uimit publicul la Munchen in 1972, a afirmat ca este aproape saraca.Olga Korbut, fosta gimnasta sovietica, ale carei performante au impresionat publicul la Jocurile Olimpice de la Munchen din 1972, si-a vandut medaliile olimpice obtinute si alte obiecte dupa ce a ajuns instr-o stare financiara dificila, potrivit The Guardian Casa americana de licitatii "Heritage Auctions" a confirmat ca 32 de seturi de obiecte, inclusiv doua medalii de aur si una de argint, au fost vandute in cadrul unei licitatii online pentru suma de 333.500 de dolari."Medaliile au salvat-o pe Korbut de foamete", a titrat publicatia ruseasca de stiri gazeta.ru, adaugand faptul ca gimnasta care s-a mutat in 1991 in Statele Unite si a devenit profesoara de gimnastica a ajuns in ultimii ani aproape falita.Obiectul cel mai valoros a fost medalia de aur castigata de Olga Korbut in 1972 care i-a adus 66.000 de dolari. Gimnasta a vandut de asemenea medalia de aur de la sol, argintul castigat la paralele, dar si argintul la barna si aurul pe echipe, obtinute la Olimpiada de la Montreal din 1976.Cunoscuta drept "Vrabia din Minsk", a castigat trei medalii de aur si un argint in 1972, urmate de un aur si un argint la Montreal, unde a concurat impotriva Nadiei Comaneci.Olga, castigatoare la Munchen in 1972