VIDEO Box: Deontay Wilder si-a pastrat centura de campion mondial la categoria grea

Wilder (2,01 m), in varsta de 31 ani, si-a pus in joc pentru a cincea oara titlul mondial, semnand a 38-a victorie din cariera sa in tot atatea meciuri si a 37-a inainte de limita.Washington (34 ani, 1,95 m) a luptat in premiera pentru centura cu diamante, suferind cu aceasta ocazie prima sa infrangere. El mai are in palmares 18 victorii, intre care 12 inainte de limita, si un egal.Meciul de sambata a fost dominat de Wilder, care a incheiat conturile cu adversarul sau in debutul reprizei a 5-a, cand l-a trimis la podea pe Washington cu o directa de dreapta. Acesta a reusit sa se ridice si sa reia lupta, insa o noua serie de lovituri din partea lui Wilder l-a obligat pe arbitru sa puna capat meciului.Deontay Wilder, detinatorul titlului din 2015, cand l-a invins pe canadianul Bermane Stiverne, ar fi trebuit sa-l infrunte sambata pe Andrzej Wawrzyk, insa polonezul a fost depistat pozitiv la un steroid anabolizant, in luna ianuarie, reaminteste AFP.Americanul spera acum sa lupte pentru unificarea titlului la categoria grea.Pe 29 aprilie, ucraineanul Vladimir Kliciko si britanicul Anthony Joshua se vor infrunta pe stadionul Wembley din Londra, intr-un meci in care vor fi puse in joc titlurile IBF si WBA in joc.Neozeelandezul Joseph Parker isi va apara, la randul sau, titlul mondial WBO impotriva englezului Hughie Fury, pe 1 aprilie la Auckland."Sunt pregatit sa-l infrunt pe Joseph Parker. Insa el este pregatit pentru mine?", a spus Wilder dupa victoria sa de sambata.