CM 2017 - Schi alpin: Ilka Stuhec, invingatoare in slalomul super-urias de la Crans-Montana

Cu timpul de 1min.21sec.78/100, Stuhec a devansat-o cu 50/100 pe italianca Elena Curtoni si cu 1sec.09/100 pe austriaca Stephanie Venier, ocupantele locurilor 2, respectiv 3.Schioarea slovena, clasata pe pozitia secunda vineri, in combinata alpina, dupa italianca Federica Brignone, s-a apropiat la doar 16 puncte de liderul Cupei Mondiale de super-G, Tina Weirather din Liechtenstein, clasata pe locul 4 la Crans-Montana.Americanca Lindsey Vonn, detinatoarea recordului de victorii in Cupa Mondiala feminina, a cazut in timpul slalomului super-urias de sambata, insa a reusit sa se ridice si sa ajunga la linia de sosire pe schiuri.1. Ilka Stuhec (Slovenia) 1:21.782. Elena Curtoni (Italia) 1:22.283. Stephanie Venier (Austria) 1:22.874. Tina Weirather (Liechtenstein) 1:23.045. Federica Brignone (Italia) 1:23.13 etc.1. Tina Weirather (Liechtenstein) 306 puncte2. Lara Gut (Elvetia) 3003. Ilka Stuhec (Slovenia) 2904. Stephanie Venier (Austria) 2255. Elena Curtoni (Italia) 219 etc.1. Mikaela Shiffrin (SUA) 1.223 puncte2. Lara Gut (Elvetia) 10233. Ilka Stuhec (Slovenia) 9654. Sofia Goggia (Italia) 7895. Tessa Worley (Franta) 736 etc.