Lucian Bute: "Acum nu ma gandesc la retragere, dar poate peste doua luni nu voi mai avea dorinta de a continua"

"Nu pot spune acum daca ma voi retrage. In acest moment as putea afirma ca nu. Insa poate ca, dupa una sau doua luni de repaus, nu voi mai avea dorinta de a continua","Consider ca am fost in meci. Ma simteam foarte confortabil si am lasat mainile sa plece, insa el m-a surprins cu dreapta sa. Astfel de lucruri se pot intampla in lumea boxului. Toate infrangerile fac rau si nu pot spune ca aceasta a fost cea mai dura pe care am suferit-o. Am acum nevoie insa de o pauza", a mai spus Lucian Bute."Nu a fost sa fie...am pierdut KO in a 5a repriza....ma simteam in meci dar am fost surprins cu o lovitura buna de la adversar....il felicit ..Viata continua! Va multumesc ca m-ati incurajat mereu", a scris pugilistul roman pe Facebook."Aveam nevoie de o performanta frumoasa pentru a-mi pastra locul de challenger. Acum nu mai exista nicio scuza pentru a nu se organiza meciul impotriva lui Stevenson", a spus columbianul.Referindu-se la lovitura cu care l-a surprins pe roman, Alvarez a explicat: "Este o lovitura pe care am mai utilizat-o. Am incercat sa o expediez ceva mai devreme in meci, insa Bute era la o distanta prea mare. Atunci cand am ramas corp la corp cu el, am putut in sfarsit".Eleider Alvarez a precizat ca aceasta este "cea mai frumoasa victorie de la debutul carierei" sale.Lucian Bute a fost invins de columbianul Eleider Alvarez, prin KO in repriza a cincea, vineri seara la Quebec (Canada), intr-un meci la categoria semigrea.In varsta de 32 ani, Eleider Alvarez a castigat cu aceasta ocazie al 22-lea meci al sau din tot atatea disputate in cariera profesionista (11 KO), va lupta acum pentru titlul mondial WBC la categoria semigrea cu canadianul Adonis Stevenson, detinatorul centurii.Lucian Bute, care va implini 37 de ani pe 28 februarie, a suferit vineri a patra sa infrangere din cariera profesionista (2 KO), care mai cuprinde 32 de victorii (25 KO) si un meci egal. Fost campion mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, Bute nu are nicio victorie in ultimele sale trei meciuri, pierzand doua (cu James DeGale) si terminand altul al egalitate (cu Badou Jack).