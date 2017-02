Box: Lucian Bute, invins prin KO de columbianul Eleider Alvarez

Lucian Bute, care are un bilant de 32 de victorii, trei infrangeri si o remiza la profesionisti, a fost depistat pozitiv la un test antidoping efectuat dupa meciul cu Badou Jack din 30 aprilie 2016, desfasurat la Washington si incheiat la egalitate, confruntare in urma careia suedezul si-a pastrat titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea WBC.



Bute ar fi folosit ostarina, un modulator selectiv al receptorilor androgenici (SARM), care ajuta sportivii prin cresterea rezistentei fizice, actionand ca steroizii anabolizanti, dar nu are efectele negative ale acestora.



In august, Comisia de box si wrestling din Washington DC a anuntat ca proba B recoltata de la Bute dupa meciul cu Jack este de asemenea pozitiva.



Lucian Bute a afirmat in repetate randuri, dupa ce a fost depistat pozitiv, ca nu a luat cu buna stiinta un produs interzis in sport si ca va actiona in instanta laboratorul care a preparat suplimentul care continea substanta respectiva.



La 25 noiembrie, Comisia de box si wrestling din Washington DC a anuntat ca a acceptat explicatiile lui Lucian Bute, conform carora substanta cu care a fost depistat pozitiv a provenit dintr-un supliment contaminat, astfel ca boxerul va putea lupta din nou. Cele doua parti au ajuns la un acord ca Bute sa doneze 50.000 de dolari programului WBC de lupta impotriva dopajului. In plus, pugilistul a acceptat o "suspendare teoretica" de sase luni, care s-a incheiat la 6 noiembrie.



In 6 decembrie, Yvon Michel, presedintele clubului GYM, care il reprezinta pe Lucian Bute, a precizat ca a incheiat un acord pe termen lung cu pugilistul roman, iar acesta va reveni in ring la meciul cu Alvarez.



Inainte de meciul cu Badou Jack, Bute boxase ultima in noiembrie 2015, cand a fost invins de britanicul James DeGale, acesta din urma aparandu-si astfel cu succes centura IBF la categoria supermijlocie. Bute (32-3, 25 KO) a detinut si el centura IBF, in perioada 2007-2012.



Ultima victorie al lui Bute dateaza din august 2015, cand l-a invins pe italianul Andrea Di Luisa prin KO in repriza a patra. (de A.I)





Boxerul roman Lucian Bute a fost invins de columbianul Eleider Alvarez prin KO in repriza a cincea, vineri seara, la Quebec City, intr-un meci la categoria semigrea, eliminatoriu pentru titlul mondial WBC, potrivit Agerpres Bute a fost surprins de Alvarez cu o lovitura de dreapta la figura, iar apoi sud-americanul a expediat si al doilea pumn, tot cu dreapta, trimitandu-l la podea pe fostul campion mondial IBF la categoria supermijlocie, iar Bute nu a mai reusit sa se ridice.Pana in runda a cincea, meciul fusese echilibrat, Bute avand un plus de initiativa. In runda a doua, ambii boxeri s-au ales cu taieturi, Bute la nas, iar Alvarez la frunte.Invingatorul meciului de la Quebec va lupta apoi cu Adonis Stevenson, posibil pentru titlul WBC la categoria semigrea, la 22 sau 24 aprilie.Eleider Alvarez are 32 de ani si este neinvins in 22 de partide la profesionisti, din care 11 castigate prin KO. vezi video aici cu KO-ul (sursa: youtube.com) vezi cele 5 reprize (sursa: youtube.com)