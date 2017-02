VIDEO Adrian Solano, tanarul din Venezuela care a participat la Mondialele de schi din Finlanda, unde a vazut prima oara zapada

"E o experienta de neuitat care mi-a deschis usile spre o lume noua", a declarat Adrian Solano, joi.Acesta s-a lansat pe zapada cu putine sperante de a se califica in finala de 10 km in fata celor mai buni sportivi ai disciplinei, dar cu un curaj si o determinare care au trezit admiratia spectatorilor.Aproape sa cada la linia de start, s-a agatat, si-a rupt batul si a parcurs aproape cinci kilometri pe schiuri, cazand la urcari sau in viraje, inainte de a renunta.Joi dimineata, si-a pus din nou schiurile pentru calificarile la sprint (1,6 km). A ajuns ultimul dintre cei 156 de participanti, la peste 10 minute de primul clasat, rusul Serghei Ustiugov, care a terminat cursa in 3 min, 11 sec si 72 de sutimi.Problemele lui Solano au inceput la finele lui ianuarie la Paris, cand a fost retinut pe aeroportul din Roissy la aterizarea unei curse din Caracas, fiind suspectat de imigratie ilegala."Cand am ajuns la Paris in 19 ianuarie, le-am explicat ca merg in Suedia sa ma antrenez. Nu au crezut ca fac schi in Venezuela (...) Nu aveam decat 28 de euro si politistii m-au acuzat de imigratie deoarece merge prost in tara mea", a povestit el.Pana la urma, a ajuns in Finlanda gratie unor oameni generosi care i-au dat bani."Nu poti sa ai totul in viata. Cu francezii nu am nimic, dar politistilor care nu mi-au crezut povestea le spun: 'Adrian Solano a reusit sa ajunga in Finlanda si a participat la concurs'", a adaugat el.Autoritatile din Venezuela au protestat fata de cele din Paris, acuzand un tratament "inadmisibil".Adrian Solano se intoarce acum in Venezuela cu gandul de a cauta sponsori pentru a se pregati de viitoarele Jocuri Olimpice.