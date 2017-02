Turul Andaluziei: Alejandro Valverde, castigator al competitiei pentru a cincea oara

In ciuda ploi si a frigului de la Coin, în sudul Spaniei, Valverde a trecut linia de sosire alaturi de plutonul din care evadase Wellens, inregistrat pe distanta 151,5 km cu timpul de 3h 58min.31/100.Valverde, invingator in editiile 2012, 2013, 2014 si 2016 ale Turului Andaluziei, nu a participat la editia din 2015, castigata de britanicul Chris Froome.Rutierul spaniol a reusit sa-si pastreze avantajul de o secunda in ierarhia generala finala fata de compatriotul sau Alberto Contador (Trek-Segafredo), ocupantul pozitiei secunde, si de sase secunde fata de francezul Thibaut Pinot (FDJ), clasat pe pozitia a treia.