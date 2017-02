Atletul britanic, in varsta de 34 de ani, care a participat la ultima sa cursa in sala, a doborat recordul detinut de francezul Bouabdellah Tahri (13 min.11 sec.13/100) si stabilit in februarie 2010."Am primit sustinerea incredibila a publicului si mi-a fost destul de greu sa realizez ca este ultima mea cursa indoor", a declarat Farah pentru BBC.