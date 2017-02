​Rugby: Dan Vickerman, fost international australian, a murit la 37 de ani

"Lumea rugbyului este in soc dupa aflarea vestii mortii tragice a lui Dan Vickerman. Dan era un jucator puternic pe teren si foarte iubit in afara terenului. Gandurile noastre sunt alaturi de familia lui Dan in aceste momente extrem de dificile", a declarat directorul executiv al federatiei australiene, Bill Pulver.Forul australian nu a precizat cauza decesului fostului sportiv.Dan Vickerman s-a nascut la Cape Town, in 1979. La varsta de 21 de ani, el a inceput sa joace pentru echipa australiana Brumbies, ceea ce l-a propulsat si catre naţionala Australiei, pentru care a evoluat in 63 de meciuri.Vickerman s-a retras din activitatea sportiva in 2012, din cauza unei accidentari persistente la tibia dreapta. Dupa retragere, sportivul a lucrat in domeniul imobiliar, insa in paralel a colaborat si cu asociaţia jucatorilor de rugby.Fostul international australian era casatorit si avea doi copii.