CM 2017 - Schi alpin: Austriacul Marcel Hirscher a castigat proba de slalom urias

Hirscher, cel mai bun schior din lume in ultimii cinci ani si unul dinte marii favoriti, a fost cronometrat in 2min13sec 31/100. El a fost urmat la 25/100 de compatriotul sau Roland Leitinger, care a cucerit argintul, si la 71/100 de norvegianul Leif Kristian Haugen, ce a luat bronzul.Francezul Alexis Pinturault s-a multumit cu pozitia a 7-a, parand sa cedeze din nou in fata presiunii.La Mondiale, Hirscher obtinuse pana acum de doua ori cu argintul, invins de fiecare data de americanul Ted Ligety, care in acest an a lipsit din cauza unei accidentari.Duminica, in proba de slalom, norvegianul Henrik Kristoffersen va fi mare favorit, in fata lui Hirscher, care s-a impus in aceasta disciplina la Mondialele din 2013.Luni, Hirscher a cucerit argintul la St. Moritz in proba de combinata alpina. Austriacul poate deveni la sfarsitul sezonului primul schior care castiga sase ani la rand Cupa Mondiala.