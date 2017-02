Budapesta s-ar putea confrunta cu un referendum privind gazduirea JO 2024

Momentum a lansat o campanie de 30 zile pentru strangerea a 138.000 voturi necesare pentru declansarea unui plebiscit si va prezenta documentele comisiei electorale a capitalei maghiare care ar putea decide consultarea populara privind gazduirea JO 2024, pentru care mai candideaza Los Angeles si Paris.Premierul maghiar Viktor Orban s-a declarat un sustinator convins al candidaturii, dar el a precizat ca va astepta sa vada si parerea locuitorilor capitalei. Miscarea Momentum nu respinge in totalitate organizarea unei olimpiade la Budapesta, dar sustine alegerea unui moment mai potrivit, cand tara va fi mai prospera.O ancheta realizata intre 25 si 31 ianuarie si publicata saptamana trecuta a indicat ca 51,95 dintre locuitorii Budapestei vor vota impotriva olimpiadei. In decembrie, la un alt sondaj, 55% dintre rezidentii capitalei sustineau organizarea JO 2024.Candidata de cinci ori la organizarea JO, Ungaria le-a pierdut de fiecare data, Moscova fiind singura capitala din Europa de Est care a organizat JO in 1980. Gazda olimpiadei din 2024 va fi anuntata pe 13 septembrie la Lima de Comitetul International Olimpic (CIO).