Sarituri cu schiurile: Sara Takanashi a castigat Cupa Mondiala pentru a patra oara

Takanashi (20 ani), considerata marea favorita a cucerirea medaliei de aur la Olimpiada de anul viitor, a mai cucerit marele Glob de Cristal al circuitului feminin de sarituri cu schiurile in 2013, 2014 si 2016.Japoneza putea egala recordul de 53 de victorii in Cupa Mondiala, detinut de austriacul Gregor Schlierenzauer, in cazul unui succes in Coreea de Sud. Takanashi a acumulat, insa, 224,9 puncte dupa cele doua sarituri din concursul de la PyeongChang, de 97,5 m si 94 m, fiind devansata de compatrioata sa Yuki Ito, care s-a clasat pe primul loc, cu 234,4 puncte (96 m si 101,5 m), in timp ce pe pozitia a treia s-a clasat slovena Ema Klinec, cu 218,7 puncte (100 m si 96 m).Sara Takanashi are acum un avans de peste 200 de puncte fata de Yuki Ito in clasamentul general al Cupei Mondiale si nu mai poate fi ajunsa de compatrioata sa in ultimele doua concursuri ale sezonului.1. Yuki Ito (Japonia) 234,4 puncte (96/101,5 m)2. Sara Takanashi (Japonia) 224,9 (97,5/94)3. Ema Klinec (Slovenia) 218,7 (100/96)4. Maren Lundby (Norvegia) 215,8 (90/99)5. Ramona Straub (Germania) 210,5 (103,5/93)...1. Sara Takanashi (Japonia) 1.275 puncte2. Yuki Ito (Japonia) 1.0283. Maren Lundby (Norvegia) 9894. Katharina Althaus (Germania) 7265. Daniela Iraschko (Austria) 717....34. Daniela Haralambie (Romania) 57....1. Stefan Kraft (Austria) 293,5 puncte (138/137,5 m)2. Andreas Wellinger (Germania) 279,8 (136/136,0)3. Kamil Stoch (Polonia) 268,2 (126,5/134)4. Anze Lanisek (Slovenia) 256,8 (130/139,5)5. Stephan Leyhe (Germania) 256,7 (130,5/139,5)....1. Kamil Stoch (Polonia) 1.240 puncte2. Stefan Kraft (Austria) 1.1403. Daniel Andre Tande (Norvegia) 1.0744. Domen Prevc (Slovenia) 8925. Andreas Wellinger (Germania) 788....