​Atletism: Kenyana Peres Jepchirchir (Kenya) a doborat recordul mondial la semimaraton

In varsta de 23 ani, Jepchirchir a imbunatatit cu trei secunde vechea performanta, stabilita in urma cu doi ani la Barcelona de compatrioata sa Florence Jebet Kiplagat (1h05min.09sec.).Ea le-a devansat pe compatrioatele sale Mary Keitany, tripla castigatoare a cursei din Emirate, clasata de aceasta data pe pozitia secunda, in 1h05min.13sec., si Joyciline Jepkosgei, ocupanta pozitiei a treia, in 1h06sec.08/100.Cu aceasta ocazie, Peres Jepchirchir a imbunatatit si recordul lumii la 20 km, cu timpul de 1h01min.40sec., fiind mai rapida cu 14 secunde decat vechea detinatoare a recordului, Jebet Kiplagat (1h01min.54sec, pe 15 februarie 2015, la Barcelona).Performanta reusita de Peres Jepchirchir in Emiratele Arabe Unite este si mai meritorie in conditiile in care atleta a suferit de pneumonie timp de doua luni, la finele anului trecut, subliniaza IAAF.Sportiva kenyana a fost recompensata cu un cec in valoare de 100.000 dolari pentru stabilirea unui nou record mondial, pe langa premiul de 13.000 dolari rezervate castigatoarei cursei, informeaza site-ul LetsRun.com.In cursa masculina, victoria a revenit kenyanului Bedan Karoki, vicecampionul mondial la semimaraton, cronometrat in 59min.10sec., urmat de etiopianul Yigrem Demelash - 59min.19sec. - si de un alt alergator kenyan, Augustine Choge - 59min.29sec.