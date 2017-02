Super Bowl: Cinci dintre castigatorii competitiei refuza sa mearga la Casa Alba pentru traditionala intalnire cu presedintele SUA

Martellus Bennett a precizat ca nu va participa la eveniment deoarece nu il sustine "pe tipul care este la Casa Alba".Devin McCourty si-a motivat absenta prin faptul ca nu se simte acceptat acolo."Avand in vedere opiniile presedintelui, cred ca unii se pot simti bineveniti, iar altii nu. Eu nu ma simt acceptat"."Nici eu nu ma simt binevenit la Casa Alba", a afirmat si LeGarrete Blount.Chris Long a notat si el, pe Twitter, ca nu va participa. "Nu mi s-a cerut sa nu merg, asa am planuit eu. Este decizia mea".Dont'a Hightower a precizat ca va lipsi nu din motive politice, ci pentru ca a mai fost iîntr-o astfel de situatie.Echipa New England Patriots a castigat, duminica, pentru a cincea oara in istorie Super Bowl, impunandu-se cu scorul de 34-28 in meciul de la Houston cu Atlanta Falcons, dupa ce a revenit spectaculos de la 3-28.Dupa meci, presedintele Donald Trump s-a declarat incantat de rezultat.