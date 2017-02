Alin Petrache, noul presedinte al Federatiei Romane de Rugby

Petrache a fost singurul candidat pentru acest post.El a mai ocupat aceasta functie in perioada 2009-2014, apoi intre 2014-2016 a fost presedinte al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, calitate din care a demisionat la sfarsitul lunii august a anului trecut.Dupa plecarea lui Petrache de la conducerea FRR, in 2014, presedinte a fost ales Haralambie Dumitras, al carui mandat s-a incheiat la sfarsitul lunii ianuarie.Petrache este in prezent si presedinte interimar al Clubului Sportiv Municipal Bucuresti.