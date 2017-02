VIDEO Atletism: Genzebe Dibaba a doborat recordul mondial la 2.000 m indoor - Vechea performanta ii apartinea Gabrielei Szabo

Dibaba, care miercuri a implinit 26 de ani, si-a trecut cu aceasta ocazie in palmares cel de-al saselea record al lumii in sala reusit pe parcursul carierei sale.Etiopiana detine, de asemenea, recordul lumii in aer liber la 1.500 m, proba in care a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice 2016 de la Rio, precum si recordurile mondiale in sala la 1.500 m, o mila (1.609 m), 3.000 m, 2 mile (3.218 m) si 5.000 m, informeaza AFP.Recordul stabilit de Genzebe Dibaba este inferior insa recordului mondial la 2.000 m in aer liber (5min.25sec.36/100), detinut din 1994 de irlandeza Sonia O'Sullivan.