CM 2017 - Schi alpin: Nicole Schmidhofer, aur in proba de slalom super-urias

Schmidhofer, 27 ani, fara nicio victorie in Cupa Mondiala, a fost urmata in clasament de Tina Weirather (Liechtenstein) — 1min21sec67/100 si de elvetianca Lara Gut — 1min21sec70/100. Nicole are la activ doua podiumuri in Cupa Mondiala, un loc 2 la un slalom super-urias in 2013 si un loc 3 la coborare in 2014.Americanca Lindsey Vonn, campioana mondiala in 2009 la slalom super urias, a iesit din carti pentru o medalie in aceasta proba a CM 2017, dupa ce si-a pierdut echilibrul la mijlocul traseului, evitând insa o cazatura, relateaza Reuters.Campioana olimpica de la coborare si cvadrupla castigatoarea a Cupei Mondiale a estimat ca cea mai mare sansa la medalie o are acum in proba de coborare programata duminica.O alta favorita, campioana mondiala en titre, austriaca Anna Veith, a cazut si a ratat sansa de a-si apara titlul. Americanca Mikaela Shiffrin, lider la zi in Cupa Mondiala la general, a renuntat la aceasta proba pentru a se concentra pe cursa ei favorita, slalom special."In 2009, faptul ca am castigat proba de Coborare si Super-G la Campionatul Mondial a fost cea mai mare realizare a mea pentru ca erau primele medalii de aur la Campionatul Mondial. Erau primele mele medalii de aur si cred ca a insemnat foarte mult pentru cariera mea. Intotdeauna este mai multa presiune, mai multa acoperire media, iar mizele sunt mai mari la Campionatul Mondial. Pentru mine acesta a insemnat un puternic val de incredere. Imi place sa castig, deci cu siguranta voi incerca sa castig toate campionat" -1. Nicole Schmidhofer (Austria) 1:21.342. Tina Weirather (Liechtenstein) 1:21.673. Lara Gut (Switzerland) 1:21.704. Viktoria Rebensburg (Germany) 1:21.875. Elena Curtoni (Italy) 1:21.896. Ragnhild Mowinckel (Norway) 1:22.037. Stephanie Venier (Austria) 1:22.118. Tessa Worley (France) 1:22.188=. Federica Brignone (Italy) 1:22.1810. Sofia Goggia (Italy) 1:22.2511. Ilka Stuhec (Slovenia) 1:22.3812. Corinne Suter (Switzerland) 1:22.4413. Joana Haehlen (Switzerland) 1:22.5614. Laurenne Ross (U.S.) 1:22.6815. Christine Scheyer (Austria) 1:22.7816. Romane Miradoli (France) 1:23.1417. Francesca Marsaglia (Italy) 1:23.2817=. Jasmine Flury (Switzerland) 1:23.2819. Marie-Michele Gagnon (Canada) 1:23.3020. Tamara Tippler (Austria) 1:23.4221. Kristina Riis-Johannessen (Norway) 1:23.6122. Mikaela Tommy (Canada) 1:23.6623. Tiffany Gauthier (France) 1:23.6924. Aleksandra Prokopyeva (Russia) 1:24.0325. Maria Therese Tviberg (Norway) 1:24.0626. Candace Crawford (Canada) 1:24.2127. Kristin Anna Lysdahl (Norway) 1:24.3028. Breezy Johnson (U.S.) 1:24.3429. Ester Ledecka (Czech Republic) 1:24.3930. Marusa Ferk (Slovenia) 1:24.69