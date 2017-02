A murit cel mai varstnic castigator al Turului Frantei

"Walko", nascut pe 8 martie 1927, era cel mai varstnic castigator al Tour de France dupa decesul elvetianului Ferdi Kubler la sfarsitul lunii decembrie. El lasa acum aceasta postura spaniolului Federico Bahamontes, invingator in Marea Bucla in anul 1959.Descendent al unor imigranti polonezi, Walkowiak s-a ilustrat in cadrul mai multor echipe, pentru care a concurat la inceputul anilor '50. Cu ocazia Turului Frantei din 1956, el a profitat de forma sa extraordinara, dar si de slabiciunile favoritilor, producand o mare surpriza prin castigarea celei de-a 43-a editii a celebrei curse cicliste.Numele lui Roger Walkowiak ramane legat de expresia "Un Tur a la Walko", intrata in "folclorul" competitiei din Hexagon, cu referire la un invingator de categoria a doua sau la o cursa castigata cu multa sansa.