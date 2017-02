Campionatele Mondiale de atletism: Suspendarea Rusiei este mentinuta de IAAF

Sebastian Coe, presedintele IAAF, a spus ca atletii rusi nu vor putea reveni in competitii inainte de luna noiembrie, atunci cand expira suspendarea de doi ani in urma scandalului de dopaj organizat, informeaza News.ro.Sanctiunea de suspendare a Rusiei din cauza dopajului organizat a fost hotarata in noiembrie 2015 si mentinuta apoi in martie, iunie si decembrie 2016.Avocatul canadian Richard McLaren a dat publicitatii mai multe rapoarte, conform carora sportivii rusi au beneficiat de un program de dopaj "sponsorizat de stat" timp de patru ani, incepand din 2011.Rapoartele descriu "o conspiratie institutionala" in care au fost implicate si serviciile secrete ruse, subliniindu-se faptul ca sportivii nu au actionat singuri, ci ca parte a unui program.