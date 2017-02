New England Patriots a castigat a 51-a editie a Super Bowl, dupa o revenire spectaculoasa de la 3-28 in meciul cu Atlanta Falcons

New England Patriots, castigatoarea Super Bowl

Patriots s-a impus in prelungiri, o premiera pentru Super Bowl.Tom Brady a fost ales cel mai bun jucator al celei de-a 51-a editii a Superbowl. Brady a devenit primul quarterback castigator al cinci inele Super Bowl si al doilea jucator care reuseste aceasta performanta, dupa Charles Haley. In plus el este primul jucator ales de patru ori MVP al Super Bowl.La meciul disputat pe NRG Stadium din Houston au asistat 70.000 de spectatori.