Rugby, Six Nations: Anglia - Franta 19-16

''Trandafirii'' au avut o prima repriza nu foarte reusita, francezii conducand permanent in primele 40 de minute, desi scorul la pauza a fost 9-9, stabilit prin fructificarea unor lovituri de pedeapsa.Francezii au punctat prin Camille Lopez, in minutele 6, 12 si 19, dar englezii au revenit de fiecare data prin reușitele lui Owen Farrell (9, 22) si Elliot Daly (37).In partea a doua a jocului, gazdele s-au aflat pentru prima data in avantaj, Farrell transformand o lovitura de penalitate in minutul 54, insa dupa doar 5 minute oaspetii au reusit primul eseu al partidei, autor Rabah Slimani. Lopez a transformat incercarea, astfel ca Franta conducea cu scorul de 16-12 cu 20 de minute inainte de final.Sustinuti frenetic de zecile de mii de suporteri, englezii s-au aruncat in atac si au stabilit scorul partidei in minutul 71, prin eseul lui Ben Te'o, transformat de Farrell: 19-16.15 Mike Brown, 14 Jonny May, 13 Jonathan Joseph, 12 Owen Farrell, 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Nathan Hughes, 7 Tom Wood, 6 Maro Itoje, 5 Courtney Lawes, 4 Joe Launchbury, 3 Dan Cole, 2 Dylan Hartley (c), 1 Joe Marler16 Jamie George, 17 Matt Mullan, 18 Kyle Sinckler, 19 Teimana Harrison, 20 James Haskell, 21 Danny Care, 22 Ben Te'o, 23 Jack Nowell15 Scott Spedding, 14 Noa Nakaitaci, 13 Gaël Fickou, 12 Rémi Lamerat, 11 Virimi Vakatawa, 10 Camille Lopez, 9 Baptiste Serin, 8 Louis Picamoles, 7 Kévin Gourdon, 6 Damien Chouly, 5 Yoann Maestri, 4 Sébastien Vahaamahina, 3 Uini Atonio, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Cyril Baille16 Clément Maynadier, 17 Xavier Chiocci, 18 Rabah Slimani, 19 Arthur Iturria, 20 Loann Goujon, 21 Maxime Machenaud, 22 Yoann Huget, 23 Jean-Marc Doussain.Duminica se va disputa ultima partida din cadrul primei etape: pe Stadio Olimpico din Roma - Italia se va duela cu Tara Galilor.Scotia - Irlanda 27-22Anglia - Franta 19-16.