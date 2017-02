Box: Cristian Ciocan si-a aparat centura de campion european WBO la categoria grea

Arbitrul a fost nevoit sa opreasca lupta in runda a saptea din cauza faptului ca Price nu mai putea continua.Ciocan (29 ani) si-a trecut in palmaresul profesionist a 21-a victorie (12 KO), avand si 4 infrangeri (3 KO).Price (33 ani), un colos de 2,03 m, a suferit a patra infrangere (toate prin KO) din cariera, palmaresul sau cuprinzand si 21 de victorii (18 KO).Boxerul galatean este neinvins din 2015, cand a pierdut prin abandon dupa opt runde in fata britanicului Tyson Fury, la Londra.Hammer ar urma sa isi puna din nou in joc titlul european WBO pe 25 martie, la Hamburg.