​Tenis de masa: Daniela Dodean-Monteiro si Bernadette Szocs, in sferturile ITTF Europe Top 16

In Grupa A, Daniela Dodean a castigat meciurile cu Melek Hu (Turcia), cu 3-0 (13-11, 11-8, 11-9), si cu Sofia Polcanova (Austria), cu 3-2 (11-9, 7-11, 11-8, 6-11, 11-5), dar a fost invinsa in ultima partida deGeorgina Pota (Ungaria), cu 3-2 (11-8, 6-11, 6-11, 11-5, 11-8).Dodean a ocupat locul al doilea, cu 5 puncte, dupa Pota, 5 puncte, devansandu-le pe Polcanova, 4 puncte, si Hu, 4 puncte.Bernadette Szocs s-a impus cu 3-2 (6-11, 12-10, 11-8, 8-11, 12-10) in fata reprezentantei Poloniei, Qian Li, și cu 3-1 (11-4, 11-6, 8-11, 13-11) in disputa cu belarusa Viktoria Pavlovici, fiind intrecuta de Jie Li (Olanda) cu 3-2 (3-11, 11-2, 11-5, 6-11, 11-6), in Grupa D.Li a incheiat pe primul loc, cu 5 puncte, urmata de Szocs, 5 puncte, Li, 4 puncte, Pavlovici, 4 puncte.Elizabeta Samara, campioana europeana din 2015, a fost operata de menisc si a ratat participarea la competiția de la Antibes.