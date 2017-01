Patinaj artistic: Javier Fernandez, campion european pentru a cincea oara consecutiv

Fernandez a castigat medalia de aur, cu 294,84 puncte, si i-a devansat pe rusii Maksim Kovtun, medaliat cu argint - 266,80 puncte si Mihail Koliada, medaliat cu bronz - 250,18 puncte.La 25 de ani, spaniolul egaleaza o serie care nu a mai fost realizata decat de un singur patinator in ultimii 44 de ani, cehul Ondrej Nepala, care s-a impus consecutiv intre 1969 si 1973.In ciuda unei cazaturi din programul sau liber patinat pe trei melodii interpretate de Elvis Presley, dublul campion mondial en titre, care se antreneaza la Toronto (Canada) alaturi de campionul olimpic japonez Yuzuru Hanyu, nu le-a lasat nicio sansa adversarilor sai. Cu atat mai mult cu cat avea un avans de 10 puncte dupa programul scurt de vineri.Kovtun (21 ani) a urcat pe treapta a doua a podiumului, ca si acum doi ani. In 2016, el a fost medaliat cu bronz.Pentru Koliada, si el in varsta de 21 ani, este primul podium international. Acum un an, el s-a clasat al 5-lea la Campionatele Europene.