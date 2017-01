Patinaj artistic: Evghenia Medvedeva, campioana europeana pentru a doua oara consecutiv

Neinvinsa din noiembrie 2015, Medeveda (229,71 puncte) le-a devansat pe compatrioata sa Ana Pogorilaia (211,39) si pe patinatoarea italiana Carolina Kostner (210,52), revenita in competitie dupa aproape trei ani de absenta.La aproape 30 de ani - ii va implini pe 8 februarie -, Kostner a castigat a 10-a medalie europeana (cinci de aur, doua de argint si trei de bronz).Kostner, campioana mondiala in 2012, a decis sa faca o pauza dupa bronzul castigat la Jocurile Olimpice de la Soci in 2014. Ea a primit apoi, la inceputul anului 2015, o suspendare lunga pentru complicitate intr-o afacere de dopaj ce-l viza pe fostul sau prieten, marsaluitorul Alex Schwazer.Medvedeva, campioana mondiala en titre, era deja lidera in clasamentul probei feminine din cadrul Europenelor de la Ostrava dupa programul scurt desfasurat miercuri.Abonata la medalia de bronz in ultimii doi ani, Pogorilaia (18 ani) urca de aceasta data pe treapta a doua a podiumului.A treia patinatoare rusa prezenta in concurs, Maria Sotkova (16 ani) a terminat imediat sub podium.Medvedeva ofera Rusiei al doilea titlu la Ostrava, a doua zi dupa cel obtinut in proba de perechi de Evghenia Tarasova si Vladimir Morozov, scrie Agerpres.