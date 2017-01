Usain Bolt, deposedat de una din medaliile de aur de la JO - Unul din coechipierii de la stafeta, prins dopat

Carter a fost depistat pozitiv cu un stimulent (n.r. metilhexanamina), iar Comitetul International Olimpic a confirmat descalificarea echipei din Jamaica."Nesta Carter a recunoscut ca este vinovat de incalcarea regulamentelor antidoping in timpul Jocurilor de la Beijing din 2008 (...) El este descalificat din stafeta de 4x100 m (...) Echipa jamaicana este descalificata (...) Medaliile corespunzatoare (...) si diplomele sunt anulate si trebuie restituite"- au precizat oficiali ai CIO, citati de Agerpres."Astfel de lucruri se intampla in viata, asa ca, atunci cand se va confirma, daca va trebui sa dau inapoi medalia mea de aur, o voi returna, nu este o problema pentru mine" - Usain Bolt, in momentul in care Nesta Carter a fost depistat pozitiv.Dupa descalificarea echipei din Jamaica, aurul va reveni sportivilor din Trinidad & Tobago.Este vorba de medaliile de aur de la Beijing (2008), atunci cand din echipa Jamaicai au facut parte Usain Bolt, Nesta Carter, Asafa Powell si Michael Frater.