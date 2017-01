​Tenis de masa (f): Romania - Olanda 3-2/ Tricolorele s-au calificat la Campionatul European

Elizabeta Samara - Rianne Van Duin 11-8, 8-11, 11-7Daniela Dodean Monteiro - Britt Eerland 10-12, 6-11, 12-10, 13-11, 8-11Bernadette Szocs - Li Jie 11-8, 8-11, 11-9, 7-11, 11-5Elizabeta Samara - Britt Eerland 9-11, 11-7, 8-11, 8-11Daniela Dodean Monteiro - Rianne Van Duin 11-4, 11-8, 11-2.Meciul a avut loc in incinta Televiziunii Romane."A fost un meci dificil, frumos pentru public, dar raman cu un gust amar pentru ca nu am putut sa o bat pe Eerland. Cu piciorul voi vedea ce o sa fac, probabil voi ajunge la o interventie. Dar deocamdata am castigat si asta e cel mai frumos lucru",Daniela Dodean s-a declarat incantata de succesul din confruntarea cu Olanda: "Emotiile sunt mai mari cand esti acasa. Ne bucuram ca am reusit sa castigam, sa calificam echipa si speram intr-o tragere la sorti buna la Europene"."Sa speram ca pana la finalele campionatului toate fetele sa fie in forma si sa facem o figura frumoasa. Nu neaparat ca suntem cap de serie, importanta e tragerea la sorti. Ideea e ca noi trebuie sa jucam bine si atunci totul va fi mai usor",In precedentele intalniri din grupa, Romania, care incheie pe primul loc, s-a impus cu 3-0 si 3-1 in fata Greciei si cu 3-1 in fata Olandei, in deplasare.In ultima confruntare a grupei, Olanda va intalni Grecia, la 7 martie.Campionatul European de tenis de masa vor avea loc in Luxemburg, in perioada 13-17 septembrie.