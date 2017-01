Schi alpin: Lindsey Vonn, victoria cu numarul 77 in Cupa Mondiala

Vonn a fost inregistrata cu timpul de 1min.43sec.41/100, reusind sa o devanseze cu 15 sutimi de secunda pe elvetianca Lara Gut si cu 48 de sutimi pe germanca Viktoria Renbensburg, ocupantele locurilor doi, respectiv trei.La 32 de ani, reprezentanta Statelor Unite este cea mai titrata schioare din istorie, dupa ce a depasit in 2015 recordul de victorii al austriecei Anemarie Moser-Proell (62). Americanca se afla acum la doar 9 succese de recordul absolut din schiul alpin, detinut de suedezul Ingemar Stenmark (86).In clasamentul general al Cupei Mondiale feminine de schi alpin, Lara Gut s-a mai apropiat putin de americanca Mikaela Shiffrin, regina slalomului, care nu a luat parte la coborarea de la Garmisch, diferenta dintre cele doua fiind in acest moment de 315 puncte.1. Lindsey Vonn (SUA) 1min.43sec.41/1002. Lara Gut (Elvetia) 1min.43sec.56/1003. Viktoria Renbensburg (Germania) 1min.43sec.89/1004. Ramona Siebenhoffer (Austria) 1min.44sec.00/1005. Sofia Goggia (Italia) 1min.44sec.29/100 etc.1. Mikaela Shiffrin (SUA) 1.008 puncte2. Lara Gut (Elvetia) 6933. Ilka Stuhec (Slovenia) 5844. Tessa Worley (Franta) 5635. Sofia Goggia (Italia) 560 etc.