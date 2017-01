A murit Leana Sima, fosta antrenoare la lotul national de gimnastica

Incepand din 1959, timp de 46 de ani, Leana Sima a pregatit generatii intregi de gimnaste care au ajuns sa castige medalii la cele mai importante competitii din lume - cea mai recenta, Corina Ungureanu, dubla campioana mondiala cu echipa Romaniei (1997 - la Lausanne si 1999 - la Tianjin) si campioana europeana la sol si cu echipa, in 1998 (la Sankt Peterburg).Leana Sima a colaborat cu Octavian Bellu atat la clubul Petrolul, cat si la echipa nationala a Romaniei, cei doi facand parte din colectivul tehnic de la editia din 1992 a Jocurilor Olimpice, la care Lavinia Milosovici a castigat doua medalii de aur (sarituri, sol) si una de bronz (individual compus), Cristina Bontas a obtinut medalia de bronz la sol, iar Romania a fost vicecampioana in concursul pe echipe.Printre elevele sale cele mai cunoscute s-au numarat fostele gimnaste Elisabeta Turcu ( medaliata cu aur la sarituri la Mondialele de la Moscova, din 1969, si prezenta in echipa Romaniei la Jocurile Olimpice din 1972, de la Munchen), Mariana Constantin (componenta a formatiei tricolore care si-a adjudecat medaliile de argint la Jocurile Olimpice de la Montreal - 1976), Celestina Popa (medaliata cu argint olimpic in concursul pe echipe din 1988, de la Seul), precum si Corina Ungureanu, dubla campioana mondiala cu echipa Romaniei (1997 - Lausanne si 1999 - Tianjin) si campioana europeana la sol si cu formatia tricolora, in 1998 (la Sankt Peterburg), potrivit ZiarulPrahova.ro.Leana Sima s-a retras din activitate in anul 2005. Din decembrie 2013, sala de gimnastica din incinta stadionului "Ilie Oana" din Ploiesti ii poarta numele.