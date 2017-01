Ce promite, printre altele, noul Guvern pentru sportul romanesc: Construirea a doua sali polivalente si a patru patinoare

De asemenea, Executivul condus de Sorin Grindeanu are in vedere construirea la standarde internationale a cate doua sali specifice pentru disciplinele atletism, gimnastica, tenis, scrima, atletica grea (haltere, lupte, arte martiale, lupte, box), a doua baze nautice pentru kaiac-canoe si doua pentru canotaj, a doua hipodromuri si a unui velodrom.In schimb, programul de guvernare nu contine obiective cu privire la Campionatul European de fotbal din 2020, desi orasul Bucuresti va fi gazda unor meciuri din cadrul turneului final si s-a angajat la UEFA, prin dosarul de candidatura, sa modernizeze stadioane si sa creeze infrastructura.Singura referire la Euro-2020 apare in programul de guvernare intre paranteze la Capitolul Transporturi: "Modernizarea si dezvoltarea transportului trebuie abordate plecand de la principiul asigurarii sigurantei si securitatii. Romania trebuie sa se alature in acest domeniu infrastructurii europene si mondiale tinand cont de nevoile specifice romanilor. Ne dorim ca in viitor, prin infrastructura dezvoltata, sa ajutam economia, turismul, sportul prin competitiile in care Romania este angrenata (Campionatul European de Fotbal), de a avea o legatura rapida intre orasele Romaniei cu Europa si intreaga lume."Pentru federatiile de interes national, Guvernul sustine infiintarea unor centre nationale de excelenta (1-2), pentru sportivi de 14-18 ani, dupa modelul celor ale FRH, cu finantari venite de la bugetul MTS, MEC, al federatiei respective si al administratiilor locale, precum si infiintarea unor Centre de selectie si initiere judetene pentru copii si tineri cu varste intre 8 si 13 ani, cu accent pe sporturile de interes national, dar si cu deschidere spre disciplinele cu traditie locala. Acestea vor fi finantate prioritar de autoritatile locale, sustinute si de MTS, dar si de federatiile direct interesate.Guvernul doreste infiintarea de Asociatii Sportive scolare, la nivelul institutiilor de invatamant din Romania, finantate in baza legii 350/2005 de catre Consilile locale pentru municipii si orase, iar pentru comune de catre Consiliile Judetene si constituirea Consiliului national al miscarii sportive din România. Acesta va fi constituit din reprezentanti ai ministerelor care au actiune directa cu activitatea sportiva din România si va avea urmatoarele atributii principale: sa armonizeze legislatia specifica in vigoare, pentru a se putea implementa un proiect national; sa elaboreze norme si reguli specifice; sa elaboreze un sistem de monitorizare si evaluare a implementarii proiectului; sa initieze si sa finalizeze alte proiecte cu impact national, care sa vizeze domenii in stransa legatura cu miscarea sportiva din Romania cum ar fi: tineret, sanatate, voluntariat.Noul executiv mai doreste organizarea evenimentului sportiv "Romania in miscare", o competitie cu caracter de masa, similara evenimentului "Challenge Days", deschisa separat oraselor si satelor, care urmareste angrenarea populatiei într-o forma de miscare organizata, constand in intrecerea intre orase si, separate, sate, pe parcursul unei zile in functie de numarul participantilor la o forma de miscare, de la plimbare, la jocuri sportive cu participanti intre 5 si 80 de ani.Educatia fizica trebuie sa devina o disciplina obligatorie in intregul sistemul de invatamant, programul prevazand numarul minim al orelor de sport la fiecare categorie de invatamant:- Pentru gradinite (invatamantul prescolar): minimum 1 ora/zi;- Pentru ciclul primar, clasele I-IV: minimum 3 ore/ saptamana, predate de profesori de educatie fizica licentiati;- Pentru clasele V-VIII: minimum 3 ore/saptamana si 2 ore de colectiv sportive;- Pentru licee: minimum 4 ore/saptamana si 2 ore de colectiv;- Introducerea la Bacalaureat a unei probe obligatorii la disciplina Educatie fizica;- Pentru mediul universitar: minimum 2 ore/saptamana si 2 ore de colectiv sportive;Pentru finantarea activitatilor sportive, viitorul guvern isi propune alocarea a 1% din PIB, cumulat in urmatorii 5 ani, pentru sportul de masa si pentru cel de performanta.