Marii disparuti ai anului 2016 din lumea sportului: De la Iolanda Balas Soter, pana la Johan Cruyff, Muhammad Ali sau Didi Prodan​

9. Automobilism: italianca, prima femeie care a pilotat un bolid de Formula 1, a incetat din viata la 89 de ani. Ea a luat startul in trei Mari Premii, in 1958, la volanul unui Maserati privat.14. Haltere: Legendarul ucrainean, dublu campion olimpic la categoria super-grea pentru URSS, in 1964 (Tokyo) si 1968 (Ciudad de Mexico), si cvadruplu campion mondial, a decedat la 77 de ani. In cursul carierei sale, el a doborat 20 de recorduri mondiale.21. Schi alpin:a incetat din viata la 55 de ani. El a fost primul american campion olimpic la schi alpin (in proba de coborare, la JO din 1984) si catigator de etapa in Cupa Mondiala. Accidentat grav la Campionatele SUA din 2001, el a ramas cu sechele la nivelul creierului. Victima unui accident vascular cerebral în 2010, urmat de o infectie grava, Johnson si-a pierdut capacitatea de a vorbi si se deplasa cu dificultate.13. Fotbal: fostul capitan si libero al Bulgariei,(77 selectii intre 1988 si 1998), supranumit "Lupul bulgar" pentru barba sa si stilul de joc, a murit la 50 de ani, dupa o criza cardiaca. Alaturi de Hristo Stoicikov si Iordan Lecikov, el a facut parte din selectionata bulgara care s-a clasat pe locul 4 la Cupa Mondiala din 1994.11. Atletism: Romanca, dubla campioana olimpica la inaltime, in 1960 si 1964, a disparut la varsta de 79 ani. In cursul carierei sale, Iolanda Balas a doborat de 14 ori recordul mondial, pe care l-a adus la 1,91 m in anul 1961, si a castigat 140 de concursuri consecutive pe parcursul unui deceniu (1957-1967).24. Fotbal:, unul dintre cei mai mari fotbalisti din istorie, a incetat din viata la 68 de ani, in urma unui cancer pulmonar. Triplu castigator al Balonului de Aur (1971, 1973, 1974), el a revolutionat postul de coordonator de joc, atat la echipele la care a evoluat (Ajax Amsterdam si FC Barcelona), cat si la nationala Oranje. Finalist al Cupei Mondiale din 1974, el a fost simbolul "fotbalului total" practicat in acea perioada de "Portocala mecanica". Mare fumator, el a renuntat la tutun in 1991, dupa o operatie la inima. Devenit antrenor, miticul numar 14 al echipei Olandei si-a impus stilul sau la Ajax si apoi la Barca. Cu Johan Cruyff la timona, clubul catalan a castigat 4 titluri nationale consecutive, intre 1991 si 1994, precum si prima Cupa a Campionilor Europeni din istoria sa, in 1992.27. Ciclism: rutierul belgian(24 ani) a decedat dupa o grava cazatura in cursa Gent-Wevelgem. El a fost lovit de o motocicleta in timp ce se afla la sol, dupa o cadere colectiva. Originar din Liege si component al echipei Wanty-Gobert, Demoitie a castigat, intre altele, Tour du Finistere editia 2014.28. Ciclism: la o zi dupa moartea lui Antoine Deomitie, un alt ciclist belgian,, 22 ani, victima unui infarct in timpul primei etape a cursei Criterium international, a decedat la spitalul din Ajaccio (Franta). Campion de juniori al Belgiei in 2011, el era component al echipei Roubaix Metropole Lille, din al treilea esalon.3. Fotbal:a incetat din viata la 84 de ani. Fundas central si tatal unui alt fotbalist italian celebru, Paolo Maldini, el si-a petrecut cea mai mare parte a carierei de jucator la AC Milan. Cvintuplu campion al Italiei si castigator al titlului european cu nationala Italiei un 1963, Cesare Maldini a totalizat 14 selectii in Squadra Azzurra. Antrenor al echipei tineret a Italiei intre 1986 si 1996, el a preluat apoi prima reprezentativa a tarii sale, pe care a condus-o la Cupa Mondiala 1998 din Franta. Cesare Maldini a participat, de asemenea, la editia din 2012 a Mondialului de fotbal, de aceasta data insa ca selectioner al Paraguayului.19. Snowboard: elvetianca(21 ani), campioana mondiala la freeride, si-a gasit moartea intr-o avalansa produsa la Orsieres (Elvetia). Ea castigase, la inceputul lunii aprilie, al doilea sau titlu mondial consecutiv, in cadrul Freeride World Tour (FWT).2. Rugby:, fost capitan si apoi selectioner al Africii de Sud in perioada apartheidului (7 selectii intre 1963 si 1965) a decedat dupa o criza cardiaca, la 81 de ani. El a fost selectioner al Springboks intre 1980 si 1981. Cu ocazia unui meci impotriva Irlandei, disputat in mai 1981, el l-a selectionat pe Errol Tobias, primul jucator de culoare care a imbracat tricoul nationalei Africii de Sud.6. Fotbal:, mijlocasul camerunez al echipei Dinamo Bucuresti, a decedat in timpul unui meci, la 26 de ani, dupa ce s-a prabusit pe gazon in urma unei crize cardiace, la 7 minute dupa ce fusese introdus in joc. Ekeng a imbracat de 2 ori tricoul nationalei Camerunului, iar intre 2009 si 2013 a evoluat in campionatul Frantei.21. Polo pe apa:, cel mai varstnic campion olimpic, a decedat la 102 ani. El a cucerit medalia de aur cu nationala Ungariei la Jocurile Olimpice de la Berlin, in 1936. Dupa sosirea la putere a regimului comunist, el a emigrat in Statele Unite, in 1948.3. Box: disparitia unei legende.a incetat din viata, la 74 de ani, dupa o lupta de 32 de ani impotriva maladiei Parkinson. Campion olimpic la semi-grea, in 1960, sub numele de Cassius Clay, el a devenit campion mondial la categoria grea, in 1964, detronandu-l pe Sonny Liston. Ali si-a aparat acest titlu in numeroase randuri, pana in 1978. Dupa ce a optat pentru Islam si a adoptat noul sau nume, Muhammad Ali a refuzat sa efectueze serviciul militar in Vietnam, fiindu-i interzis un timp sa boxeze si sa-si apere titlurile. Supranumit ''The Greatest'', el a semnat victorii legendare impotriva unor pugilisti precum George Foreman (in faimosul meci "Rumble in the jungle", care a avut loc la Kinshasa in 1974), sau Joe Frazier (la Manila in 1974). Cu o mobilitate iesita din comun pentru un boxer de categoria grea, Ali si-a rezumat filosofia de a boxa in urmatoarea fraza:3. Motociclism: spaniolul, 24 ani, a murit la Barcelona in timpul antrenamentelor libere din cadrul Marelui Premiu al Cataloniei, la clasa Moto2. Victima unei cazaturi, el a fost lovit de propria motocicleta. Pilotul iberic obtinuse 9 victorii in cursul carierei sale, toate la clasa Moto3.6. Fotbal:(44 ani), fost antrenor al lui Bayer Leverkusen, a fost gasit mort la domiciliul sau. Doua luni mai devreme, el parasise clubul german de liga secunda Union Berlin, invocand o stare de epuizare.8. Fotbal: Nigerianul, care a castigat Cupa Africii pe Natiuni, atat ca jucator (1994), cat si ca selectioner al tarii sale (2013), a decedat in urma unei crize cardiace, la 54 de ani. El a jucat in cursul carierei sale la echipe din Belgia (Lokeren, Anderlecht, Molenbeek) si Franta (Strasbourg).10. Hochei pe gheata: Canada il plange pe, unul dintre cei mai mari jucatori din istorie, care a murit la 88 ani. Supranumit "Mister Hockey", Howe a jucat timp de 25 de ani pentru echipa Red Wings din Detroit, cu care a castigat de patru ori Cupa Stanley. El si-a incheiat cariera la 52 de ani (!), la formatia Hartford Whalers. Al doilea marcator din istoria NHL, cu 801 puncte, dupa compatriotul sau la fel de celebru Wayne Gretkzy, Gordie Howe a jucat cele mai multe meciuri in sezonul regulat al Ligii profesioniste nord-americane de hochei (1.767).10. Fotbal: sportul nigerian este din nou indoliat dupa disparitia fostului selectioner, la 58 de ani. Acesta i-a condus pe Super Vulturi in patru randuri, intre 1994 si 2014, calificandu-i la Cupele Mondiale din 2002 si 2010.11. Ciclism:a incetat din viata la 79 ani, dupa o lunga maladie. Mai intai pistard de succes si rege al curselor de sase zile, puternicul rutier german a stralucit de asemenea si pe sosea. Campion mondial in 1966, el a castigat Turul Frantei (1964), cursa Milano — San Remo (1968) si Turul Spaniei (1962), impunandu-se, totodata, in opt etape din Turul Frantei, in care a purtat tricoul galben in 18 randuri.29. Automobilism:, o personalitate a sporturilor cu motor din Statele Unite, a decedat la varsta de 86 de ani, la Chicago. Fost pilot, el a creat o echipa care s-a ilustrat in Formula 1, dar mai ales in NASCAR, IndyCar si ChampCar, castigand 140 de curse si 16 campionate.16. Fotbal: in plina desfasurare a Jocurilor Olimpice de la Rio,, presedintele Federatiei internationale de fotbal intre 1974 si 1998, a incetat din viata la varsta de 100 de ani. In timpul lungii sale domnii, brazilianul a transformat FIFA intr-o masina de facut bani si a deschis Cupa Mondiala catre noi teritorii, precum Statele Unite sau Asia, marind totodata numarul participantelor de la 16 la 32 de echipe. Acuzat de clientelism, acest fost inotator si poloist olimpic a fost nevoit sa renunte la scaunul sau din cadrul CIO in 2011, inainte de a demisiona din functia de presedinte de onoare al FIFA, in 2013, pe fondul scandalurilor de coruptie.30. Gimnastica: cehoaicaa fost doborata de o lunga maladie, la Praga, la varsta de 74 ani. Dubla campioana olimpica la individual compus, ea a cucerit 7 medalii de aur la doua editii ale JO (1964 si 1968). Opozanta a regimului pro-sovietic, Caslavska a cazut in dizgratie in tara sa, la fel ca si sotul sau, Josef Odlozil, vicecampion olimpic la 1.500 m in 1964, la Tokyo. Dupa caderea regimului comunist, ea a fost consilier al presedintelui Vaclav Havel.26. Golf: legendarula murit la varsta de 84 ani. Supranumit "The King" (Regele), el a castigat 7 turnee de Grand Slam intre 1958 si 1964, trecandu-si in palmares un total de 95 de titluri, 62 dintre ele in circuitul american. Rivalitatea sa cu Jack Nicklaus si sud-africanul Gary Player din anii '60 a avut contribuit substantial la popularizarea golfului, prin intermediul televiziunii.9. Box: Americanul, fost campion mondial WBA si IBF la categoria super-usoara, a decedat la 60 de ani, din cauza unei insuficiente cardiace. Supranumit "The Hawk" (soimul), Pryor a castigat 39 dintre cele 40 de meciuri disputate ca profesionist, 35 dintre ele inainte de limita. Finalul carierei sale a fost patat insa de dependenta de droguri. El a agatat manusile in cui in 1990.16. Rugby: sportul cu balonul oval din Irlanda a fost în stare de soc dupa moartea brutala a fostului international, la varsta de 42 ani, din cauza unui edem pulmonar, in camera sa de hotel din Franta, cu cateva ore inaintea unui meci din Cupa Europei, pe care echipa sa Muster urma sa-l dispute impotriva parizienilor de la Racing 92. Foley (62 de selectii intre 1995 si 2005) a fost capitanul lui Munster cu ocazia cuceririi titlului european in 2006.25. Fotbal:, capitanul legendarei selectionate a Braziliei care a cucerit titlul mondial in 1970, din care mai faceau parte, intre altii Pele si Tostao, a incetat din viata a 72 ani. Jucator de banda cu un ridicat apetit ofensiv, Carlos Alberto a marcat ultimul gol in finala CM din 1970 castigata de Selecao in fata Italiei (4-1). Devenit antrenor dupa retragerea din activitate, el a condus-o pe Flamengo la castigarea titlului de campioana a Braziliei.13. Fotbal: fostul atacant ivorian(70 de selectii), unul dintre marile nume ale fotbalului african, a decedat la 69 de ani. Format la ASEC Abidjan, el a mai jucat in cursul carierei sale la echipele franceze Rennes si Nancy, fiind mult timp recordmanul de goluri la Cupa Africii pe Natiuni (14 in total).16. Fotbal: fostul fundas international român(54 de selectii) a incetat din viata la 44 de ani, in urma unui atac cardiac. Cu selectionata Romaniei, Prodan a atins sferturile de finala la Cupa Mondiala din 1994. Cvintuplu campion al Romaniei cu Steaua Bucuresti (1993-1997), el a mai jucat la echipe precum Atletico Madrid si Glasgow Rangers.29. Fotbal:este decimata intr-un accident aviatic soldat cu 71 de morti, in timp ce se deplasa la Medellin, pentru prima mansa a finalei Cupei Sudamericana, impotriva formatiei columbiene Atletico Nacional. Au existat doar 6 supravietuitori, intre care 3 fotbalisti brazilieni.7. Yachting: Danezul, primul sportiv care a castigat patru titluri consecutive la Jocurile Olimpice la yachting, a decedat la casa sa din Hellerup, la varsta de 88 de ani. Elvstrom a cucerit prima sa medalie olimpica de aur la varsta de 20 de ani, in 1948, la Jocurile de la Londra, la clasa Firefly. Apoi a trecut la clasa Finn, castigand aurul olimpic in 1952 la Helsinki, in 1956 la Melbourne si in 1960 la Roma. Sportivul danez a concurat la opt editii ale Jocurilor Olimpice, ultima fiind la Seul, in 1988, cand avea 60 de ani. El a cucerit 11 titluri mondiale, la 7 categorii diferite, precum si sapte titluri europene.23. Atletism: Fostul dublu campion olimpic etiopiana decedat la varsta de 72 de ani. Yifter, care suferea de probleme respiratorii, s-a stins la Toronto (Canada), unde traia din 1998. Medaliile sale de aur, castigate la 5.000 m si 10.000 m la Jocurile de la Moscova, in 1980, au inspirat generatii de atleti. In 1972, Yifter castigase bronzul la JO de la Munchen, in proba de 10.000 m, dar a ratat JO de la Montreal, din 1976, din cauza boicotului etiopian.