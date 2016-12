Britanicul Bradley Wiggins si-a anuntat retragerea din ciclism

"Am fost destul de norocos sa-mi indeplinesc visul de copil de a-mi castiga existenta practicand sportul de care m-am indragostit cand aveam 12 ani. Mi-am intalnit idolii si am alergat alaturi cei mai buni timp de 20 de ani. Am lucrat cu cei mai buni antrenori si manageri, carora le voi fi mereu recunoscator pentru sustinere. 2016 este sfarsitul acestui capitol", a scris Bradley Wiggins.Bradley Wiggins a fost primul rutier britanic care s-a impus in Turul Frantei (2012) si a castigat opt medalii olimpice, dintre care cinci de aur, una de argint si doua de bronz, un record pentru un sportiv britanic.Wiggins a castigat prima medalie olimpica la Sydney (bronz, in anul 2000), in proba de urmarire pe echipe. Sapte din cele opt medalii ale sale provin din probele pe pista, cu exceptia contratimpului de la JO 2012, castigat la doar cateva zile dupa ce se impusese in Marea Bucla. Britanicul a cucerit a cincea medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Rio (2016).Rutierul britanic a evoluat in cariera sa la echipele Linda McCartney Racing Team, Francaise des Jeux, Credit Agricole, Cofidis, Team High Road, Garmin-Slipstream, Team Sky si Wiggins.In 2012, Wiggins a fost innobilat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, primind titlurile de cavaler si de Comandor al Imperiului Britanic si a fost declarat de catre BBC Personalitatea Sportiva a Anului.