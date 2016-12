Schi alpin: Mikaela Shiffrin a castigat al doilea slalom urias de la Semmering

Pe zapada, in conditii de vizibilitate foarte redusa, Shiffrin a obtinut a 25-a sa victorie in Cupa Mondiala, cu timpul de 2 min 09 sec 40/100. Ea a avut un avans de 15/100 fata de Worley si de 18/100 fata de germanca Viktoria Rebensburg.Inaintea dublei sale de la Semmering, tanara americanca (21 de ani), ce nu are rival in proba de slalom, avea o singura victorie la slalom urias, in octombrie 2014, la Solden (Austria), noteaza AFP, potrivit Agerpres.Elvetianca Lara Gut, detinatoarea Marelui Glob de Cristal, s-a clasat pe locul sase (+0.57).Austriaca Anna Veith (ex-Fenninger), revenita marti in competitie dupa grava accidentare la genunchi suferita in urma cu 15 luni, a ocupat locul 25 (+2.68).1. Mikaela Shiffrin (SUA) 698 puncte2. Lara Gut (Elevetia) 5833. Ilka Stuhec (Slovenia) 4954. Sofia Goggia (Italia) 4675. Tessa Worley (Franta) 4636. Tina Weirather (Liechtenstein) 3677. Wendy Holdener (Elvetia) 3008. Petra Vlhova (Slovacia) 2549. Nina Loseth (Norvegia) 25110. Marta Bassino (Italia) 223 etc.